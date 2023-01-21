Донецк, 21 января, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» освободили населенный пункт Краснополье, расположенный к северу от железнодорожной станции «Соль» в окрестностях Соледара, сообщил 21 января в своем телеграм-канале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

«Наступление оркестра одновременно на нескольких направлениях продолжится», — отметил он.

Ранее 21 января в Министерстве обороны России сообщили об освобождении населенного пункта Двуречье в ДНР.

Также в ведомстве 21 января сообщили, что Вооруженные силы России наступают на запорожском направлении, занимая более выгодные рубежи и позиции.