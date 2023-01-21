Москва, 21 января, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Германия будет оттягивать согласие на передачу киевскому режиму тяжелой техники, но в итоге согласится на данный шаг. Такое мнение выразил экс-посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник в интервью ТАСС.

Сергей Фадеичев/ТАСС Родион Мирошник

По его словам, не все в ФРГ согласны на передачу танков, которые требует украинский лидер Владимир Зеленский.

«На Германию давят американцы, делая предложения в стиле «вы умрите сегодня, а мы — завтра». На что Германия отвечает, что «пойдем только вместе», — заявил Мирошник.

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Бывший посол ЛНР в Москве отметил, что некоторе депутаты помнят, как их деды ходили на Россию и чем это закончилось.

«Долго Германия сопротивляться не сможет, разве что оттянет время положительного ответа на откровенно наглые выпады Зеленского и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого», — сказал он, напомнив, что «Рамштайн» «не только место для тусовки министров, но и крупнейшая военная база США на территории Германии».

Как сообщало ИА REGNUM, перед тем как уйти со своего поста, бывшая министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт запретила инвентаризацию танков Leopard, находящихся на вооружении бундесвера.

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