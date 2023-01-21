Каховка, Херсонская область, 21 января, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Боевики киевского режима вновь устроили артобстрел Каховки, повреждён жилой дом, сообщили 21 января представители экстренных служб Херсонской области.

Андрей Рубцов/ТАСС Последствия обстрела

По официальным данным, «в 15:30 ВСУ выпустили по городу Каховке четыре снаряда из ствольной артиллерии. В результате обстрела повреждён частный гражданский дом».

Информация о жертвах и пострадавших среди мирного населения уточняется.

Напомним, 21 января около 14:00 ВСУ обстреляли село Черноморовка в Херсонской области. Известно как минимум о пяти прилётах.

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