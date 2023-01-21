Киев, 21 января, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Подразделения группировки обороны Киева провели учения на границе с Белоруссией, передают местные СМИ 21 января.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что «в условиях, максимально приближенным к боевым», личный состав отрабатывал выявление и уничтожение тактических групп десанта противника».

В учениях были задействованы танковые подразделения, огневые группы, подразделения пехоты.

Также отрабатывалось взаимодействие штурмовых стрелковых групп с бронетехникой во время учебного штурма населенного пункта.

Ранее аналогичные учения проводились несколько южнее, на границе Киева и области.

Ранее сообщалось, что украинские власти исключили Киев из списка территорий, где вероятны боевые действия, и увеличили число мобильных групп систем ПВО на севере страны у границы с Белоруссией.