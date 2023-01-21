В ДНР предусмотрят соцгарантии для работающих под обстрелами медиков
Власти ДНР проработают меры соцгарантий для работающих в боевых условиях медиков
Донецк, 21 января, 2023, 19:21 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) для работающих под обстрелами сотрудников скорой помощи и медицинских служб, в том числе на освобождённых территориях, проработают варианты социальных гарантий. К такому решение 21 января пришёл врио главы ДНР Денис Пушилин после встречи с сотрудниками республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Он отметил ежедневный риск со стороны медработников. Следует подумать над темой обеспечения гарантиями, ответил Пушилин на вопрос сотрудников центра.
Как сообщалось ранее, врио главы ДНР предложил рассмотреть вопрос о командировках в регион врачей скорой помощи из других субъектов Федерации. Вместе с тем Пушилин отметил, что «кадровый голод» в регионе существует не только в медицине, но и в других отраслях.
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