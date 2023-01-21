Донецк, 21 января, 2023, 19:21 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) для работающих под обстрелами сотрудников скорой помощи и медицинских служб, в том числе на освобождённых территориях, проработают варианты социальных гарантий. К такому решение 21 января пришёл врио главы ДНР Денис Пушилин после встречи с сотрудниками республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Александр Погожев ИА REGNUM Скорая помощь помогает раненому человеку, пострадавшему от обстрела Донецка

Он отметил ежедневный риск со стороны медработников. Следует подумать над темой обеспечения гарантиями, ответил Пушилин на вопрос сотрудников центра.

Как сообщалось ранее, врио главы ДНР предложил рассмотреть вопрос о командировках в регион врачей скорой помощи из других субъектов Федерации. Вместе с тем Пушилин отметил, что «кадровый голод» в регионе существует не только в медицине, но и в других отраслях.

Читайте также: Власти ДНР рассчитывают привлечь врачей скорой помощи из других регионов