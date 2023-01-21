Киев, 21 января, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Владимиру Зеленскому нужно выдвинуть обвинения за работу на российском телевидении. Об этом 21 января на YouTube-канале заявил Олег Соскин, бывший советник Леонида Кучмы.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012 Владимир Зеленский

«Возьмите Зеленского, посмотрите, как он выступал шоуменом в России в новогодних программах в 2013–2014 годах, как он прославлял там Путина и прочих. Так за это только надо Зеленского сразу уже сдавать куда надо», — сказал Соскин.

Он добавил, что нынешняя политика Зеленского по преследованию неугодных политиков незаконна. В качестве примера он привёл увольнение главы Конституционного суда Александра Тупицкого.