Бахмут, ДНР, 21 января, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Один из командиров группы «Вагнер» в Артемовске сообщил, что наемники, воюющие на стороне Украины, на передовых позициях ведут себя более дерзко, поскольку в отличие от украинских военнослужащих не находятся там постоянно. Об этом 21 января сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

По его словам, противник разношерстный и в разное время он разный.

«Когда неудобно воевать, когда грязь по колено, там бедные ВСУшники, а когда удобно и все замерзло — приходят крутые ребята, получают по щам и убегают, и опять же остаются ВСУшники», — приводит агентство слова командира.

Российский военнослужащий также сообщил, что в отличие от военных ВСУ, которые постоянно находятся на передовой, наемники, попадая туда, ведут себя более дерзко.

«Наемники — более дерзкие. Если они приходят на позиции, они более активно себя пытаются вести, более активно пытаются атаковать, что-то «отжать», уничтожить, но получают здравый отпор, ретируются и отступают, оставляя там бедолаг ВСУшников», — уточнил он.

Как передавало ИА REGNUM, бойцы ЧВК «Вагнер» после боев в Соледаре намерены отправить на Украину 20 автомобилей с телами убитых киевских боевиков.

Артиллеристы Вооруженных сил России уничтожили наблюдательный пост киевских карателей на правом берегу Днепра в селе Львово в Херсонской области. При этом власти Украины заверяют Вашингтон в способности киевских боевиков отстоять город Артемовск (Бахмут), но им не верят. По словам полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора, Вашингтон сильно просчитался, поддержав Киев в ходе спецоперации России на Украине.

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