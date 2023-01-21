Берлин, 21 января, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Перед тем, как уйти со своего поста, бывшая министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт запретила инвентаризацию танков Leopard, находящихся на вооружении бундесвера. Об этом 21 января пишет Business Insider со ссылкой на источники в министерстве.

Robert Michael/dpa/Global Look Press Кристина Ламбрехт

«Всего за неделю до своей отставки бывший министр обороны Кристина Ламбрехт поручила своим чиновникам не проводить инвентаризацию танков бундесвера Leopard 1 и Leopard 2», — пишет издание.

Отмечается, что представители минобороны ранее предлагали Ламбрехт провести подсчёт танков, чтобы предоставить информацию по вопросу о возможных поставках киевскому режиму.

По данным издания, перед встречей на базе Рамштайн Ламбрехт своими действиями попыталась отвести от канцлера Олафа Шольца подозрения в нежелании поставлять танки Киеву.