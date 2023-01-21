Киев, 21 января, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Некоторые пакеты военной помощи киевскому режиму удалось согласовать «за закрытыми дверями». Об этом, как передает телеканал 5. ua в телеграм-канале, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Boris Roessler/dpa/Global Look Press Алексей Резников

Напомним, что 20 января на авиабазе ВВС США «Рамштайн» в ФРГ состоялась встреча контактной группы по поддержке Киева стран-членов Североатлантического альянса и их союзников, на которой обсуждалось дальнейшее оказание помощи.

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«Некоторые пакеты военной помощи были озвучены за закрытыми дверями», — сказал он, добавив, что в большей степени обсуждался вопрос противовоздушной обороны Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Киев упустил возможность одержать победу над Россией.

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