Париж, 21 января, 2023, 19:02 — ИА Регнум. В столице Франции в субботу, 21 января, проходит новая манифестация против пенсионной реформы с участием молодёжных движений и политических партий.

Арина Лебедева/ТАСС Акция протеста против пенсионной реформы в Париже

Во время акции начались беспорядки. Ее участники бьют витрины и жгут мусор, передают местные СМИ. По данным телеканалов, полицейские уже задержали троих нарушителей, у которых изъяты запрещённые предметы.

Поддерживают правопорядок на улицах Парижа около 3,5 тысяч полицейских и жандармов.

Как сообщало ИА REGNUM, по всей Франции 19 января прошли сотни митингов против пенсионной реформы. Акция на площади Бастилии в Париже переросла в столкновения с полицией. Стражи правопорядка применили слезоточивый газ.

Согласно новой пенсионной реформы, с 1 сентября 2023 года во Франции будут ежегодно повышать пенсионный возраст на три месяца. К 2030 году он будет составлять 64 года, вместо 62 лет в настоящее время.

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