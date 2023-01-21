Уфа, 21 января, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Следственный комитет России ищет мужчину, напавшего на девочку в подъезде дома в Уфе. Об этом 21 января сообщили в СУСК РФ по Башкирии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подъезд

По предварительным данным правоохранительных органов, 10-летняя девочка подверглась нападению со стороны незнакомца, когда заходила в подъезд своего дома, расположенного по улице Рыльского. Люди, находившиеся в подъезде, пресекли попытку ограбления, после чего он скрылся.

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«Предварительно установлено, что умысел мужчины был направлен на хищение телефона», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники органов правопорядка проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления личности нападавшего.

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