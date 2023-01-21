Тегеран, 21 января, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин приедет с визитом в Тегеран 23 января. Об этом 21 января заявил глава отдела по связям с общественностью парламента Ирана Мохаммад Садекиян.

Hamed Malekpour Исламский консультативный совет. Однопалатный парламент Исламской Республики Иран

«Спикер Госдумы РФ посетит Иран послезавтра, в понедельник, во главе делегации от российского парламента», — приводит слова Садекияна РИА Новости.

По его словам, в ходе этой встречи Москва и Тегеран обсудят договорённости в сфере транспорта, энергетики и инвестиций.

Также в рамках визита состоится также заседание Высшей комиссии по парламентскому сотрудничеству между Россией и Ираном.