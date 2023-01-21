Власти ДНР рассчитывают привлечь врачей скорой помощи из других регионов
В ДНР обратятся к регионам-шефам за возможностью командировать врачей скорой медпомощи
Донецк, 21 января, 2023, 18:42 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике рассмотрят возможность организовать командировки работников скорой помощи из субъектов России, взявших шефство над регионом. Соответствующее поручение минздраву ДНР дал временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин.
В ходе встречи с представителями медицины катастроф и скорой помощи ДНР Пушилину рассказали об острой нехватке кадров.
Врио главы ДНР отметил, что «кадровый голод» существует не только в медицине, но и в других отраслях. В данном случае стоит обратиться к регионам-шефам.
«Поработаем в плане временных командировок. Потому что у нас медики и волонтёры на протяжении всего периода приезжают, может, обратим внимание и на скорую медицинскую помощь», — обратился Пушилин к министру здравоохранения ДНР Дмитрию Гарцеву.
По словам главного врача республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ДНР Сергея Бондаренко, в качестве ещё одного решения кадровой проблемы для скорой сотрудники центра видят программы местного медицинского вуза. В ближайшее время к работе приступят десять таких интернов.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 января президент России Владимир Путин заявил, что правительству необходимо продумать меры поддержки для медицинских работников в новых субъектах России, где медики работают в очень тяжёлых условиях.
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