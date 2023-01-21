Донецк, 21 января, 2023, 18:42 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике рассмотрят возможность организовать командировки работников скорой помощи из субъектов России, взявших шефство над регионом. Соответствующее поручение минздраву ДНР дал временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин.

Дарья Драй ИА REGNUM Фельдшер спецчасти МЧС

В ходе встречи с представителями медицины катастроф и скорой помощи ДНР Пушилину рассказали об острой нехватке кадров.

Врио главы ДНР отметил, что «кадровый голод» существует не только в медицине, но и в других отраслях. В данном случае стоит обратиться к регионам-шефам.

«Поработаем в плане временных командировок. Потому что у нас медики и волонтёры на протяжении всего периода приезжают, может, обратим внимание и на скорую медицинскую помощь», — обратился Пушилин к министру здравоохранения ДНР Дмитрию Гарцеву.

По словам главного врача республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ДНР Сергея Бондаренко, в качестве ещё одного решения кадровой проблемы для скорой сотрудники центра видят программы местного медицинского вуза. В ближайшее время к работе приступят десять таких интернов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января президент России Владимир Путин заявил, что правительству необходимо продумать меры поддержки для медицинских работников в новых субъектах России, где медики работают в очень тяжёлых условиях.

Читайте также: Мурашко: численность медиков в новых регионах России необходимо увеличить