Санкт-Петербург, 21 января, 2023, 18:37 — ИА Регнум. В Ленинградской области обнаружили отчлененные фрагменты тела в четырёх пакетах. Об этом 21 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

По ее информации, фрагменты тела были обнаружены в бане, расположенной на территории частного дома в городе Всеволожске. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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