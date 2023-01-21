Москва, 22 января, 2023, 00:00 — ИА Регнум. 22-23 января делегация Государственной думы во главе со спикером палаты парламента Вячеславом Володиным посетит с официальным визитом Исламскую Республику Иран, сообщает ИА REGNUM.

Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин

В рамках визита состоится третье заседание Комиссии по сотрудничеству между Госдумой и парламентом Ирана. В повестке — законодательное обеспечение торгово-экономического сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства, вопросы взаимодействия на Каспии, региональной безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.

Также запланированы переговоры Вячеслава Володина с председателем Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом, в ходе которых они обсудят развитие межпарламентских отношений двух стран.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 января 2022 года в ходе официального визита в РФ президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси выступил на пленарном заседании Госдумы.

Вместе с тем министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью турецкому телеканалу TRT World заявил о том, что Иран не признает вхождение в состав России Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик, несмотря на то, что у Тегерана и Москвы прекрасные отношения.

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Ранее Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Иран подписали меморандум о свободной торговле. Церемония подписания прошла 19 января в Тегеране.