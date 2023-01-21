Прага, 21 января, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш заявил, что сотрудники охраны передали ему письмо с угрозами, которое пришло на имя его супруги, а также с вложенным в конверт боевым патроном. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press Андрей Бабиш

По словам Бабиша, 21 января охрана передала ему конверт, который был адресован его супруге, в это письме находился боевой патрон и анонимное послание с угрозами.

«То есть, речь идет о запугивании кандидата в президенты и членов его семьи, чего не должно быть в свободном обществе», — заявил он, добавив, что оперативно сообщил о произошедшем сотрудникам полиции, которые уже начали расследовать данный инцидент.

Бабиш также отметил, что атмосфера в соцсетях и во всем обществе становится все более радикальной.

По его словам, 20 января в ходе поездки по стране толпа оскорбляла политика и его супругу, и чуть их не смяла.

«Это ненормально, что наши сограждане боятся поддержать меня, потому что в их адрес несутся оскорбления и угрозы. Мои сторонники и избиратели ничего подобного не совершают», — подчеркнул кандидат в президенты Чехии.

Он также отметил, что уже обратился к своего сопернику по второму туру президентских выборов генералу армии в запасе Петру Павелу и к лидерам правящих партий, попросив их призвать своих сторонников не нападать на избирателей, которые имеют другие политические взгляды.

Как передавало ИА REGNUM, Чехия не планирует передавать киевскому режиму танки Leopard 2, которые получит от Германии.

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