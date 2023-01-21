Магнитогорск, Челябинская область, 21 января, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Около 1000 пирогов испекли сотрудники кафе в Магнитогорске Челябинской области для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом 21 января сообщает «Комсомольская правда».

Дмитрий Рогулин/ТАСС Солдаты ВС России

«Сотрудники кафе напекли в общем около 1000 пирогов, сладких булочек с посыпушкой и конфитюром, расстегаев с рыбой и ещё много чего», — сказала волонтёр Алмагуль Бисембаева.

Отмечается, что сотрудники кафе приготовили несколько больших коробок со свежей выпечкой. Часть передали в одну из военных частей Челябинска, а другую отправили летит в зону проведения спецоперации.