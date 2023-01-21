Арестович: Киев упустил шанс победить Россию
Арестович считает, что Киев упустил шанс победить Россию
Киев, 21 января, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Киев упустил возможность одержать победу над Россией. Об этом 21 января заявил бывший советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович.
«Киев упустил шанс добиться военного поражения Российской Федерации и превратился в сторону, которую используют другие игроки», — заявил Арестович на своём YouTube-канале.
По его мнению, киевский режим мог иметь превосходство до внутренних разборок, в настоящий момент Вооруженные силы России имеют преимущество на фронте.
Как сообщало ИА REGNUM, председатель фракции социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что Берлин должен придерживаться разума в вопросах поставок ВСУ тяжёлого вооружения, в том числе танков.
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