Киев, 21 января, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Киев упустил возможность одержать победу над Россией. Об этом 21 января заявил бывший советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Арестович

«Киев упустил шанс добиться военного поражения Российской Федерации и превратился в сторону, которую используют другие игроки», — заявил Арестович на своём YouTube-канале.

По его мнению, киевский режим мог иметь превосходство до внутренних разборок, в настоящий момент Вооруженные силы России имеют преимущество на фронте.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель фракции социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что Берлин должен придерживаться разума в вопросах поставок ВСУ тяжёлого вооружения, в том числе танков.

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