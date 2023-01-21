Магас, 21 января, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Мобилизованные жители Ингушетии, а также члены их семей получают всестороннюю поддержку от властей региона. Как сообщает пресс-служба главы республики Махмуда-Али Калиматова, уже реализовано его поручение о предоставлении семьям участников СВО земельных участков в городах Малгобек и Сунжа, а также в Сунженском районе. Им вручили 21 сертификат на землю.

Александр Погожев ИА REGNUM Семьи мобилизованных

Как отметили в республиканском Минимущества, эти меры относятся к первому этапу реализации указа руководителя субъекта «О дополнительных мерах социальных поддержки семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации». Работа в соответствующем направлении будет проводиться до тех пор, пока все мобилизованные жители Ингушетии не будут обеспечены участками земли. На сегодняшний день Минимущество рассматривает 37 заявлений о предоставлении земельных наделов. В муниципальных образованиях региона уже определены участки, и сейчас в отношении них проводятся работы по их формированию и кадастровому учету.

Все вопросы, касающиеся семей военнослужащих и мобилизованных граждан, Калиматов держит на собственном контроле.

«Просьбы членов семей мобилизованных должны быть удовлетворены, землю должны получить все, кто подал заявление. Исполнение буду контролировать лично. Когда человек знает, что нужды его семьи не оставят без внимания, ему менее тревожно за родных. Находясь в зоне проведения СВО, они проявляют мужество, стойкость и героизм. Наша задача поддержать их во всем, в том числе и проявляя заботу об их семьях», — заявил глава республики.

Власти Ингушетии добросовестно выполняют поручения президента РФ Владимира Путина, направленные на поддержку мобилизованных граждан и членов их семей. В октябре российский лидер, выступая на заседании Совета безопасности РФ, дал соответствующее распоряжение: «Также поручаю главам регионов совместно с Народным фронтом, движением «Мы вместе», волонтерами взять под контроль оказание всесторонней поддержки семьям, чьи родные призваны на военную службу по мобилизации — детям, родителям, женам, близким людям всех наших защитников».

В Ингушетии со всей ответственностью отнеслись к поручениям главы государства и воспринимают его как главный приоритет своей работы. С первых дней спецоперации Калиматов уделяет повышенное внимание нуждам военнослужащих и их близких. Глава региона Махмуд-Али Калиматов неоднократно обещал, что и руководство Ингушетии, и муниципальные власти будут заниматься этими вопросами в первоочередном порядке. Также он заявил, что власти республики предпримут все шаги для того, чтобы работа не приобрела рутинный характер и выполнялась настолько эффективно, насколько это возможно.

В упомянутый выше указ главы Ингушетии о поддержке членов семей участников СВО включены 22 позиции, которые охватывают практически все сферы жизнедеятельности — обеспечение землей, трудоустройство, образование, здравоохранение, ЖКХ, налоги и не только. Конкретные меры поддержки включают зачисление детей участников СВО в детсады вне очереди, горячее питание для школьников, приоритетное зачисление абитуриентов в колледжи, рассрочку по оплате обучения, освобождение от некоторых видов налогов, юридическую поддержку, внеочередной прием в органах государственной власти. Также семьи мобилизованных жителей Ингушетии получили единовременные региональные выплаты — по 100 тысяч рублей.

Поддержку оказывают и местные предприятия. Они частично переориентировали свое производство под нужды участников СВО и шьют для них одежду и обувь.

Помимо этого, Ингушетия принимает активное участие в отправке гуманитарных грузов в зону СВО.

Так, например, в конце декабря республика направила туда груз общей массой в 25 тонн, включающий продукты питания от региональных производителей, гигиенические наборы, спальные мешки, дизельные генераторы, тепловые пушки, теплую одежду, газовые баллоны, садовые печи и другие предметы, необходимые участникам спецоперации. Средства на проведение данной акции выделил Национальный фонд развития Ингушетии по поручению главы республики.

Также свой вклад внесли региональные и муниципальные органы власти, представители автономий, а также общественные организации — «Матери России», «Союз женщин России», «Женский диалог», «Комитет по защите прав военнослужащих» и не только. Поучаствовали в формировании гуманитарного груза и местные бизнесмены и неравнодушные жители Ингушетии, передавшие для военнослужащих продукты и теплую одежду. По гуманитарным линиям республика за весь период отправила более 200 тонн грузов.

Глава региона посещал зону СВО, сопровождая одну из партий гуманитарной помощи. Пообщавшись с военнослужащими, он заверил их, что родственники участников спецоперации не останутся без внимания властей.