Рим, 21 января, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Жители Италии в 2022 году потратили около 41,5 млрд евро накоплений, чтобы компенсировать текущие расходы, возросшие из-за инфляции и роста цен на энергию, сообщили 21 января в бизнес-ассоциации Conferescenti.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

За последние три года доля расходов на коммунальные платежи жителей Италии выросла с 35% до 45%, отметили эксперты. У каждого шестого жителя страны (10 миллионов человек) этот показатель превышает 50%.

Доля расходов на еду снизилась с 25% до 23%, на прочие расходы — с 40% до 32%.

Инфляция в Италии по итогам 2022 года составила 8,9%, что стало самым высоким показателем за 37 лет. Стоимость энергоносителей, в том числе из-за отказа от закупок газа в России, выросла в несколько раз.