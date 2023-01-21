Париж, 21 января, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Благодаря огласке общественности была урегулирована ситуация с русскими могилами на кладбище французского города Сент-Женевьев-де-Буа, сказал в эфире передачи «Церковь и мы» на телеканале «Россия-24» заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Vitold Muratov Могилы казакам. Сент-Женевьев-де-Буа

Внимание прессы и общественности повлияло на решение мэрии, которая решила не принимать у России деньги за содержание кладбища из-за «международного контекста», но отметила, что все могилы останутся в сохранности, сказал Савва.

Если бы после шумихи кто-нибудь «тронул могилы», мэрию могли обвинить в том, что она «воюет с покойниками», и это опозорило бы городские власти, пояснил епископ.

Ранее ИА REGNUM передавало заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о «вопиющей бесчеловечной безнравственности» французских властей, которые прекратили сотрудничать с Россией по вопросу сохранения могил в Сент-Женевьев-де-Буа. Париж затеял «войну с мёртвыми» из стадного чувства, считает Захарова.

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