Москва, 21 января, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Экипажи многоцелевых ударных вертолетов и групп огневой поддержки армейской авиации настроены по-боевому и готовы выполнять боевые задачи. Об этом 21 января сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Минобороны России Цитата из видео Винтокрылые хищники

Экипажи многоцелевых ударных вертолетов и групп огневой поддержки армейской авиации продолжают выполнять поставленные перед ними задачи, говорится в сообщении.

«В коллективе все просто — все настроены по-боевому. Каждый день, каждый час, каждую минуту готовы выполнять боевые задачи», — приводит пресс-служба слова бойцов.

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Как передавало ИА REGNUM, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор признался, что Вашингтон сильно просчитался, поддержав Киев в ходе спецоперации России на Украине.

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