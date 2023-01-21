Мелитополь, 21 января, 2023, 17:53 — ИА Регнум. ЛДПР учредила региональное отделение партии в Запорожской области, сообщил 21 января в своем телеграм-канале лидер партии Леонид Слуцкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

Координатором отделения назначена Екатерина Уманец. Участие в церемонии принял освобождённый в конце 2022 года из американской тюрьмы бизнесмен Виктор Бут.

Ранее региональные отделения ЛДПР были открыты также в Донецкой и Луганской Народных Республиках, напомнил Слуцкий.

В ходе поездки в Запорожскую область члены ЛДПР также посетили штаб добровольческого батальона имени Павла Судоплатова и передали бойцам гуманитарный груз, добавил лидер ЛДПР.