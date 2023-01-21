Москва, 21 января, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Российских школьников стоит обучать основам предпринимательства в профильных классах, которые уже существуют в ряде школ, но практику не стоит распространять на все школы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 января, об этом заявил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Пресс-служба партии «Новые люди» Алексей Нечаев

Ранее сообщалось, что с сентября 2022 года преподавание финансовой грамотности стало обязательным в российских общеобразовательных школах.

«Есть школы, в которых есть предпринимательские классы, в том числе и наши ребята, выпускники факультета «Капитаны» ведут такие классы. На уровне классов это очень штучная вещь. В России 43 тысячи школ. Если в 500 школах будут такие классы, это наверное предел», — сказал Нечаев, отвечая на вопрос, нужно ли в старших классах школы преподавать основы предпринимательства.

По его словам, можно преподавать дисциплину год, «но это не очень нужно всем».

«Короткие формы предпринимательские, особенно игровые и также выводящие на создание своего продукта, на продажи, на брендинг, такие формы, конечно нужны и мы школьников охватываем. Но нужно найти решение, которое с одной стороны недорогое, а с другой — чтобы были те, кто могут вести», — отметил парламентарий.