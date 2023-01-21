Минск, 21 января, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце хоккейного матча устроил круг почета по ледовой арене для воина на инвалидной коляске из Донбасса. Об этом 21 января сообщает БЕЛТА.

EPA/ANDREI POKUMEIKO/POOL/ТАСС Александр Лукашенко

21 января команда Лукашенко сыграла со сборной Могилевской области, обыграв её со счетом 7:2. На трибуне находился уроженец Донецка Павел Прохоренков.

По информации агентства, именно ему устроил белорусский лидер круг почета по хоккейной площадке.

Уточняется, что военнослужащий прибыл в 2022 году в Белоруссию на лечение. Весной 2022 года его техника подорвалась на мине, в результате офицеру осколком задело ноги. Врачи Донецка были вынуждены ампутировать ему одну ногу, чтобы спасти вторую, затем его отправили в Белоруссию.

Отмечается, что врачи Минской областной клинической больницы спасли воину вторую ногу, они ее собирали «как мозаику».

По информации издания, находясь в донецкой больнице, боец заключил брак со своей беременной девушкой, которая родила ему сына Мирослава.