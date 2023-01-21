Лукашенко устроил круг почета по ледовой арене воину на инвалидной коляске
Лукашенко устроил круг почета по ледовой арене для воина из Донбасса на инвалидной коляске
Минск, 21 января, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце хоккейного матча устроил круг почета по ледовой арене для воина на инвалидной коляске из Донбасса. Об этом 21 января сообщает БЕЛТА.
21 января команда Лукашенко сыграла со сборной Могилевской области, обыграв её со счетом 7:2. На трибуне находился уроженец Донецка Павел Прохоренков.
По информации агентства, именно ему устроил белорусский лидер круг почета по хоккейной площадке.
Уточняется, что военнослужащий прибыл в 2022 году в Белоруссию на лечение. Весной 2022 года его техника подорвалась на мине, в результате офицеру осколком задело ноги. Врачи Донецка были вынуждены ампутировать ему одну ногу, чтобы спасти вторую, затем его отправили в Белоруссию.
Отмечается, что врачи Минской областной клинической больницы спасли воину вторую ногу, они ее собирали «как мозаику».
По информации издания, находясь в донецкой больнице, боец заключил брак со своей беременной девушкой, которая родила ему сына Мирослава.