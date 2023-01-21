В Польше перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Белоруссии
Пассажирский автобус, следовавший из Белоруссии в Италию, перевернулся на востоке Польши
Варшава, 21 января, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Следовавший из Белоруссии в Италию автобус с белорусскими пассажирами перевернулся на востоке Польши. Об этом 21 января сообщили местные пожарные.
Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press
Скорая помощь
ДТП случилось в Люблинском воеводстве. Транспортное средство, в котором находились 37 человек, съехало с дороги и попало в ров.
Семь человек получили лёгкие ранения и были доставлены в ближайшие больницы. Остальных отправили в отель.
В МИД Белоруссии заявили, что белорусские дипломаты находятся в контакте с польскими компетентными органами и занимаются этой ситуацией.