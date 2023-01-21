Донецк, 21 января, 2023, 17:44 — ИА Регнум. В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель, сообщил 21 января мэр города Алексей Кулемзин.

Александр Погожев ИА REGNUM Жертва обстрела

«В результате обстрела Кировского района по улице Дагестанской погиб мужчина», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января боевики ВСУ семь раз обстреляли Кировский район Донецка.

В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны боевиков ВСУ получило повреждение здание детского сада.

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