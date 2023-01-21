София, 21 января, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Накачка оружием Украины может привести к глобальному конфликту, считает президент Болгарии Румен Радев.

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС Президент Болгарии Румен Радев

Он призвал не поставлять оружие Киеву, отметив, что «мы гасим пожар бензином, жертв будет гораздо больше».

Военная поддержка Киева означает согласие продолжать конфликт до полного поражения одной стороны. Это постепенно влечёт страну в глобальный кризис и увеличивает возможность ядерного самоуничтожения, сказал Радев.

Болгарский лидер настаивает, что страна не должна посылать оружие для поддержки конфликта. Как президент он обязан думать и быть солидарным со своими гражданами, сказал Радев.

Военный конфликт становится более обширным и ожесточённым, и европейцы уже ощущают истощение и глобальную экономическую катастрофу, заключил болгарский лидер.

Напомним, в середине декабря 2022 года парламент Болгарии ратифицировал соглашение о безвозмездной поставке вооружений, техники и боеприпасов на Украину.

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