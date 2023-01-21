* Instagram — запрещённая в России организация

Москва, 21 января, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Генпрокуратура РФ считает невозможной на данный момент разблокировку социальной сети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 января, об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») со ссылкой на ответ Генпрокуратуры на депутатский запрос.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Владислав Даванков

Ранее глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин («Новые люди») направил в Генпрокуратуру письмо, в котором просил посмотреть, содержит ли на текущий момент указанная соцсеть какую-то антироссийскую пропаганду.

«Пришел ответ. Пока что сказали, что в текущих реалиях это невозможно. Мы будем продолжать про это говорить», — сказал Даванков.

По его словам, для молодых предпринимателей зачастую единственная возможность что-то свое продать — это указанная соцсеть.

«Уход наш из этих социальных сетей создает пустоту информационную, и, может быть, это все равно стоит пересмотреть», — добавил он.

Даванков добавил, что на эту тему планируется провести круглый стол с приглашением блогеров и представителей ведомств.