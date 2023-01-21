Минск, 24 января, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Жителям Белоруссии нужно быть сплочёнными, чтобы в стране не повторились события, которые начались в 2020 году после президентских выборов. Об этом 24 января заявил на совещании президент страны Александр Лукашенко.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Александр Лукашенко

«Мы никогда не допустим этого шатания 2020 года. Там, конечно, и пандемия, и другие вопросы, предвыборные, выборные на это влияли, но это не оправдание», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что среди организаторов протестов есть те, кто говорит, что раскаялся, а есть и те, кто «затаился» или продолжает проявлять себя. Кроме того, по словам президента, ситуация на Украине должна стать уроком для Белоруссии.

«Уже все поняли: если бы мы не выстояли в 2020 году — мы знаем, что было бы», — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что в Белоруссии ситуация из-за тех протестов могла стать хуже, чем на Украине.