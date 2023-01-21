Берлин, 21 января, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Берлин должен придерживаться разума в вопросах поставок ВСУ тяжёлого вооружения, в том числе танков, считает председатель фракции социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених.

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Рольф Мютцених

По его мнению, в отличие от многих европейских стран ФРГ уже оказала Киеву масштабную военную помощь. «Те, кто подталкивает страну к военному конфликту и призывает действовать в одиночку, завтра будут кричать о войсках или самолётах», — так глава социал-демократической партии отреагировал на критику председателя комитета парламента ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца за его решение по поставкам ВСУ немецких боевых танков.

Политика безопасности не ограничивается поставками оружия, добавил он.

«Тесная координация с мировой военной державой США и попытка привлечь к участию в ней восходящую державу Китай имеют основополагающее значение для устойчивого прекращения <…> конфликта на Украине», — сказал Мютцених.

Напомним, ранее глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман утверждала, что заявление министерства обороны Германии о намерении проверить запасы танков Leopard вызывает тревогу из-за запоздалости таких действий.

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