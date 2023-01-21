Махачкала, 21 января, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти мужчины в одном из отделов полиции Дагестана. Об этом республиканское следственное управление СК РФ сообщило в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

«Следственным отделом по Советскому району города Махачкала следственного управления Следственного комитета по Республике Дагестан по факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение должностных полномочий, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего», — говорится в информации.

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Напомним, в ночь с 20 на 21 января в отделе полиции Советского района УМВД России по Республике Дагестан скончался 35-летний мужчина. Как сообщали в пресс-службе республиканского управления МВД, у него были зафиксированы «телесные повреждения».

В настоящее время представители ведомства проводят комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Новосибирска вечером 20 января девушка выпала из окна на проходившего мимо молодого человека. Она погибла на месте происшествия, 17-летний парень скончался в больнице.

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