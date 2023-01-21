Херсон, 21 января, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли село Черноморовка в Херсонской области, сообщили 21 января власти Каховского района.

Александр Погожев ИА REGNUM Разрушенный обстрелами дом

«Сегодня, 21 января, около 14:00 украинские националисты обстреляли село Черноморовка. Известно как минимум о пяти прилетах», — говорится в телеграм-канале администрации района.

Отмечается, что в результате частично пострадали частные дома, школа, детский сад и местный клуб.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января боевики ВСУ семь раз обстреляли Кировский район Донецка. Российские следователи зафиксируют и расследуют факты очередных преступных действий украинских войск в ДНР.

Отметим, накануне, 20 января, киевские боевики обстреляли город Голая Пристань в Херсонской области. ВСУ выпустили десять зарядов из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре города.

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