Анкара, 21 января, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Министр иностранных дела Турции Мевлют Чавушоглу назвал «расистской и подлой» акцию по сожжению Корана около здания турецкого посольства в Стокгольме. Об этом сообщает телеканал TRT.

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Данная акция была разрешена властями Швеции.

«Это низкая и подлая антиисламская акция. Проявление ненависти, ксенофобии и расизма не имеет ничего общего со свободой слова!» — приводит телеканал слова Чавушоглу.

Глава МИД Турции выказал надежду на то, что руководство Швеции предпримет необходимые меры, поскольку в противном случае данная акция будет иметь резко негативную реакцию во всем мире.

По информации телеканала NTV, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что акция по сожжению священного Корана в Стокгольме является современным варварством и преступлением ненависти.

«Мы решительно осуждаем решение властей Швеции о проведении подобной акции. Расцениваем его как поощрение ненависти против ислама», — приводит телеканал его слова.

Как передавало ИА REGNUM, правительство Турции отменило визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в республику, намеченный на 27 января.

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