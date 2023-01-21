Глава МИД Турции назвал акцию по сожжению Корана в Швеции «расистской»
Глава МИД Турции назвал акцию по сожжению Корана в Швеции «подлой и расистской»
Анкара, 21 января, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Министр иностранных дела Турции Мевлют Чавушоглу назвал «расистской и подлой» акцию по сожжению Корана около здания турецкого посольства в Стокгольме. Об этом сообщает телеканал TRT.
Данная акция была разрешена властями Швеции.
«Это низкая и подлая антиисламская акция. Проявление ненависти, ксенофобии и расизма не имеет ничего общего со свободой слова!» — приводит телеканал слова Чавушоглу.
Глава МИД Турции выказал надежду на то, что руководство Швеции предпримет необходимые меры, поскольку в противном случае данная акция будет иметь резко негативную реакцию во всем мире.
По информации телеканала NTV, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что акция по сожжению священного Корана в Стокгольме является современным варварством и преступлением ненависти.
«Мы решительно осуждаем решение властей Швеции о проведении подобной акции. Расцениваем его как поощрение ненависти против ислама», — приводит телеканал его слова.
Как передавало ИА REGNUM, правительство Турции отменило визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в республику, намеченный на 27 января.
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