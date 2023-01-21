Уагадугу, 21 января, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Более 60 женщин и детей, похищенных ранее в январе исламскими экстремистами, освобождены в Буркина-Фасо. Об этом сообщила национальная телекомпания RTB.

Steven Lewis/Global Look Press via ZUMA Press Солдаты

Военные обнаружили заложников в ходе военной операции в Центр-Северном регионе. Всего освобождены 66 человек, в том числе 39 детей, их которых четверо — младенцы.

Экстремисты похитили их 12 и 13 января в сельской местности неподалёку от города Арбинда в провинции Сум. Как сообщало ИА REGNUM, женщины с детьми собирали там дикорастущие фрукты.

Арбинда много лет находится в блокаде джихадистов, поэтому женщины там уязвимы для нападений.

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