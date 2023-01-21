Вашингтон, 21 января, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Пользователи социальной сети Twitter поддержали американского бизнесмена Илона Маска, выступившего против того, чтобы Вашингтон помогал киевскому режиму напасть на Крым. Соответствующую подборку мнений приводит РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Один из комментаторов призвал «остановиться» и выступить «посредником» между Россией и Украиной. Другой пользователь призвал киевский режим сдаться, добавив, что «если бы они сдались в самом начале, они бы не потеряли столько людей».

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«Крым не в интересах граждан Украины. Это только в интересах НАТО, а умирать молодым украинским мужчинам», — добавил третий.

Один из пользователей социальной сети назвал Украину «бездонным колодцем коррупции, куда политики ездят отмывать деньги», а другой — призвал сесть за стол переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны боевиков ВСУ получило повреждение здание детского сада.

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