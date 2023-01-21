Батарея С-300 отработала защиту военных объектов в Подмосковье
Батарея С-300 отработала защиту важных военных объектов под Москвой
Москва, 21 января, 2023, 16:53 — ИА Регнум. В Подмосковье прошла тренировка по отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты, сообщили 21 января в Министерстве обороны.
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-300
В тренировке участвовал личный состав зенитной ракетной бригады Западного военного округа.
Военнослужащие отрабатывали отражение атаки диверсионной группы условного противника на колонну техники, сообщили в министерстве.
«При обнаружении целей, имитирующих летательные аппараты и баллистические ракеты, зенитчики выполнили электронные пуски ракет», — сказано в публикации.