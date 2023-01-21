Москва, 21 января, 2023, 16:53 — ИА Регнум. В Подмосковье прошла тренировка по отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты, сообщили 21 января в Министерстве обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-300

В тренировке участвовал личный состав зенитной ракетной бригады Западного военного округа.

Военнослужащие отрабатывали отражение атаки диверсионной группы условного противника на колонну техники, сообщили в министерстве.

«При обнаружении целей, имитирующих летательные аппараты и баллистические ракеты, зенитчики выполнили электронные пуски ракет», — сказано в публикации.