Гуляйполе, Запорожская область, 21 января, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Боевые действия между ВСУ и армией России активизировались в районе города Гуляйполя Запорожской области, сообщил 21 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, на запорожской линии боевого соприкосновения, помимо ореховского направления, горячим стало и гуляйпольское.

«В атаку идут морпехи Тихоокеанского флота. Дай Бог, ждём хороших новостей», — написал он в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов сообщил о переброске резервов ВСУ в Запорожскую область.

Российская армия уже продвинулась вперёд на глубину около 7 км в Запорожской области. Военные также сносят огневые позиции ВСУ обстрелами возле Орехова, Гуляйполя и Каменского, рассказал Рогов.

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