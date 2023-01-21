Новосибирск, 21 января, 2023, 16:55 — ИА Регнум. В центре Новосибирска вечером 20 января девушка выпала из окна на проходившего мимо молодого человека. Она погибла на месте происшествия, 17-летний парень скончался в больнице. Об этом сообщает НГС со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Согласно опубликованным данным, трагедия произошла на улице Орджоникидзе.

Прибывшие на место медики констатировали смерть девушки. Молодой человек был живым и даже попытался встать. На карете скорой помощи его отвезли в реанимацию. У парня был разрыв селезенки, печени и другие травмы. Врачи сделали всё возможное, однако спасти его не удалось. Эту информацию журналистам подтвердили в министерстве здравоохранения области.

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