В Новосибирске девушка выпала из окна на прохожего, оба скончались
В Новосибирске погиб прохожий, на которого упала выпавшая из окна девушка
Новосибирск, 21 января, 2023, 16:55 — ИА Регнум. В центре Новосибирска вечером 20 января девушка выпала из окна на проходившего мимо молодого человека. Она погибла на месте происшествия, 17-летний парень скончался в больнице. Об этом сообщает НГС со ссылкой на очевидцев произошедшего.
Согласно опубликованным данным, трагедия произошла на улице Орджоникидзе.
Прибывшие на место медики констатировали смерть девушки. Молодой человек был живым и даже попытался встать. На карете скорой помощи его отвезли в реанимацию. У парня был разрыв селезенки, печени и другие травмы. Врачи сделали всё возможное, однако спасти его не удалось. Эту информацию журналистам подтвердили в министерстве здравоохранения области.
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