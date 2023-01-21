Донецк, 21 января, 2023, 16:40 — ИА Регнум. В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны боевиков ВСУ получило повреждение здание детского сада, сообщил 21 января мэр города Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА REGNUM Разбитое окно

«В результате обстрела в четвертый раз повреждено остекление окон в детском саду № 279», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января боевики ВСУ семь раз обстреляли Кировский район Донецка.

Отметим, в декабре в столице ДНР после обстрела со стороны ВСУ были повреждены корпус больницы, детский сад, жилые дома и автомобили.

Российские следователи зафиксируют и расследуют факты очередных преступных действий украинских войск в ДНР.