Сочи, Краснодарский край, 21 января, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Все взрослые и дети, застрявшие на воздушном шаре в горах около в Лазаревском районе Сочи, спасены. Об этом 21 января сообщили в МЧС России.

Михаил Джапаридзе/ТАСС Вертолёт МЧС РФ

«Все пассажиры воздушного шара, совершившего нештатную посадку в поселке Солохаул в Лазаревском районе Сочи, найдены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас спасатели на месте оценивают состояние людей. Все они находятся в безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, воздушный шар застрял на дереве на горе в селе Солохаул. В летательном аппарате находились пять человек, включая троих детей. После этого спасатели обнаружили двух детей.