Лос-Анджелес, США, 21 января, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Американский астронавт Базз Олдрин, ступивший на Луну вместе с Нилом Армстронгом, объявил о женитьбе. Сообщение об этом он написал 21 января в Twitter.

Zuma/ТАСС Базз Олдрин

Олдрин сообщил, что связал себя узами брака с давней возлюбленной, 63-летней Анкой Фор. Небольшая церемония состоялась в Лос-Анджелесе.

93-летний астронавт признался, что они были «взволнованы, как сбежавшие подростки», и опубликовал два снимка со свадьбы.

Олдрин трижды был женат, у него есть трое детей, внук, три правнука и правнучка. На Луне он побывал 16 июля 1969 года в рамках экспедиции «Аполлон-11».