Молдавия, 21 января, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Призывы президента Молдавии Майи Санду к вхождению страны в НАТО опасны, заявил 21 января предшественник Санду на этом посту Игорь Додон.

EPA/DUMITRU DORU/ТАСС Игорь Додон

«Санду продолжает втягивать Молдову в НАТО. Она действует по приказу своих заокеанских хозяев против интересов страны и народа, против суверенитета, территориальной целостности и независимости Молдовы. Наши граждане хотят сохранения нейтралитета и мира, и они никогда не согласятся стать пушечным мясом для НАТО в борьбе против России», — отметил Додон.

Как сообщалось ранее, Санду, отвечая на вопрос о возможном членстве Молдавии в НАТО, сказала, что в стране идет дискуссия о том, может ли она защитить себя самостоятельно или ей стоит стать частью крупного военного альянса.

Решение об отказе от нейтралитета может быть принято посредством «демократических процессов», сказала она.

Большинство населения Молдавии, по данным социологов, выступает против членства страны в НАТО. Санду ранее заявляла, что стране следует стремиться к вступлению в ЕС и что вхождению в состав НАТО помешает присутствие российских миротворцев в Приднестровье.