Байконур, Казахстан, 21 января, 2023, 16:55 — ИА Регнум. С космодрома Байконур 5 февраля планируется первый в 2023 году запуск ракеты-носителя, говорится в материалах Роскосмоса.

Дмитрий Коротаев. Известия Байконур. Установленная на стартовый комплекс космодрома Байконур ракета-носитель

Сотрудники космического центра «Южный» проводят испытания и подготовку ракеты. В первом в этом году старте с космодрома запустят гидрометеорологический спутник «Электро-Л» — разработки научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина.

Аппарат прошёл испытания и заправлен. На орбиту он выйдет с помощью разгонного блока ДМ.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники ракетно-космической корпорации «Энергия» начали проводить на Байконуре предполётные испытания корабля «Союз МС-23», который готовят для доставки космонавтов с МКС на Землю. Старт запланирован на февраль 2023 года.