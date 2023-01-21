Донецк, 21 января, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Киевские террористы выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 мм по Кировскому району Донецка. Об этом 21 января сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Александр Погожев ИА REGNUM Убежище

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:50 — н. п. Курахово — г. Донецк (Петровский и Кировский районы), выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Согласно данным представительства, это уже седьмой обстрел Кировского района Донецка за день.