Десятки тысяч жителей Мадрида вышли на антиправительственный протест
Мадрид, 21 января, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Тысячи людей в Мадриде вышли на улицы в рамках протеста против правительства премьер-министра Педро Санчеса. Об этом сообщает РИА Новости.
Митинг был созван различными ассоциациями, поддерживаемыми правоцентристской Народной партией, ультраправой партией «Голос» и левоцентристской партией «Граждане».
Участники акции протеста выступают против решения испанских властей изменить статью Уголовного кодекса «бунт», по которой были осуждены многие лидеры каталонского процесса за независимость, на статью «массовые беспорядке в тяжелой форме». Считается, что данное решение привело к смягчению наказания за указанное преступление.
Демонстранты придерживаются мнения, что правительство подвергает угрозе демократические ценности и конституцию страны.
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Некоторые организаторы акции также уверены в том, что премьер-министр Санчес не может уберечь жителей страны от экономического кризиса, роста цен на электричество, топливо и продовольствие.
По данным полиции, в мероприятии принимают участие около 80 тыс. человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в Варшаве проходит митинг против втягивания Польши в боевые действия на территории Украины.
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