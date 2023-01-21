Мадрид, 21 января, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Тысячи людей в Мадриде вышли на улицы в рамках протеста против правительства премьер-министра Педро Санчеса. Об этом сообщает РИА Новости.

Fernando SÃ¡Nchez/Keystone Press Agency/Global Look Press Демонстрация против правительства премьер-министра Педро Санчеса 21.01.2023 г

Митинг был созван различными ассоциациями, поддерживаемыми правоцентристской Народной партией, ультраправой партией «Голос» и левоцентристской партией «Граждане».

Участники акции протеста выступают против решения испанских властей изменить статью Уголовного кодекса «бунт», по которой были осуждены многие лидеры каталонского процесса за независимость, на статью «массовые беспорядке в тяжелой форме». Считается, что данное решение привело к смягчению наказания за указанное преступление.

Демонстранты придерживаются мнения, что правительство подвергает угрозе демократические ценности и конституцию страны.

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Некоторые организаторы акции также уверены в том, что премьер-министр Санчес не может уберечь жителей страны от экономического кризиса, роста цен на электричество, топливо и продовольствие.

По данным полиции, в мероприятии принимают участие около 80 тыс. человек.

Fernando SÃ¡Nchez/Keystone Press Agency/Global Look Press Демонстрация против правительства премьер-министра Педро Санчеса 21.01.2023 г

Как сообщало ИА REGNUM, в Варшаве проходит митинг против втягивания Польши в боевые действия на территории Украины.

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