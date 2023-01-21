Дакар, 21 января, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Министр финансов США Джанет Йеллен посетила остров Горе́ у берегов Сенегала, который служит напоминанием об ужасах атлантической работорговли. Об этом сообщает 21 января Associated Press (AP).

Rod Lamkey/CNP/AdMedia/Global Look Press Джанет Йеллен

В рамках десятидневной поездки в Африку Йеллен побывала у здания, известного как Дом рабов. С этого места десятки миллионов африканских рабов увозили через Атлантический океан.

Министр заявила, что Горе и трансатлантическая работорговля являются не только частью истории Африки, но и США. Соединённые Штаты, признала она, до сих пор живут с жестокими последствиями работорговли.

«У нас есть еще над чем поработать», — сказала Йеллен.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее Йеллен обвинила Россию и Китай в усугублении экономических проблем Африки.

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