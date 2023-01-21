Благовещенск, 21 января, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили после смерти новорожденной девочки в больнице Амурской области. Об этом 21 января сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

По ее информации, смерть новорожденной девочки наступила 19 июля 2022 в Тындинской больнице.

В материалах дела указано, что смерть могла наступить в результате ненадлежащего исполнения медиками своих обязанностей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Тындинская городская прокуратура признала возбуждение уголовного дела законным», — говорится в сообщении.

Уточняется, что прокуратора проводит проверку исполнения законодательства об охране здоровья граждан. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Как передавало ИА REGNUM, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти новорожденной девочки в больнице города Тынды Амурской области.

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