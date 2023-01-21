Москва, 21 января, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Руководство видеохостинга YouTube без объяснения причин заблокировало новый аккаунт телеканала 360 «Антисанкции», сообщает 21 января пресс-служба телеканала.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков YouTube

По мнению редакции, причиной блокировки стало вышедшее в топ-10 видео специального проекта военного аналитика Михаила Онуфриенко, а также ведущей Екатерины Малашенко с разбором новостей о специальной военной операции.

В пресс-службе телеканала напомнили о предыдущих случаях блокировки на YouTube. Так, в марте 2022 года видеохостинг заблокировал каналы «Новости Подмосковья» и «Телеканал 360» с аудиторией более двух миллионов подписчиков. Уведомлений и официальных заявлений также не представлялось.

Редакция подала в суд, который встал на сторону телеканала. Американской компании Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российской ООО «Гугл» было направлено предписание о разблокировке каналов на YouTube.

Также удовлетворено требование об аресте средств и имущества российского представительства американской госкорпорации в рамках обеспечительных мер на общую сумму 500 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава министерства Максут Шадаев заявил, что в России пока не видят необходимости блокировать работу видеохостинга YouTube.