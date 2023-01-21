Лондон, 21 января, 2023, 15:57 — ИА Регнум. В городе Купянске Харьковской области ВСУ сталкиваются с сопротивлением со стороны пророссийски настроенного населения. Об этом 21 января сообщает The Economist.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аркадий Платицин. Купянск. Подолы. Зарисовки. 1942

«Пророссийские настроения в этом регионе остаются высокими», — заявил исполняющий обязанности мэра Андрей Беседин.

По словам опрошенных иностранным корреспондентом киевских боевиков, жители отправляют в российские соцсети снимки украинских военных и техники и отказываются от помощи украинских волонтёров.

Цитата из видео. Харьковская область. 2022 Киевский каратель Жорин из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовал видео расправы над жителями Купянска

Напомним, после того как российские военные вышли из Купянска осенью 2022 года, киевские нацисты устроили кровавые расправы над местными жителями.

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